В Польше вертолет с украинцами упал в озеро [ Редактировать ]
В Польше вертолет упал на озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве. В результате пострадали три человека - все граждане Украины. Об этом сообщает RMF24.
Информацию о происшествии спасатели получили в 9:26.
Вскоре после взлета у вертолета начались проблемы с двигателем. Постепенно он начал опускаться, пока не упал в воду. В результате он польностью затонул.
"В воде оказались три человека. Проходящие на катере туристы подобрали пострадавших. Затем пассажиров вертолета доставили в больницу", - пишет издание.
Известно, что на вертолете летали граждане Украины, которые проживали в Польше.
Больше всего пострадала женщина, которую доставили в больницу в Гижицко с травмой позвоночника. Ее 17-летняя дочь, тоже с поврежденным позвоночником, была доставлена в Ольштын на вертолете Польской медицинской авиации.
Ранее сообщалось, что утром 6 июня на Камчатке перестал выходить на связь пассажирский самолет Ан-26. Он выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
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