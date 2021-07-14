Известная актриса Анастасия Заворотнюк вернулась в состояние ремиссии, но страдает от последствий. Женщина уже 2 год борется с онкозаболеванием. Об этом рассказал режиссер Анатолий Демидов.



После обострения заболевания в мае врачам удалось стабилизировать состояние звезды.

В настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным. Врачам удалось вернуть Анастасию в стадию ремиссии. Она сейчас живет в загородном подмосковном доме в Крекшине. В сознании, адекватно на все реагирует. Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка", – отметил Демидов.

У актрисы бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания.

К сожалению, длительное лечение, а была и химиотерапия, и гормональная терапия, сказалось на внутренних органах Анастасии. Пострадали сердце, печень, почки. Есть осложнения. В связи с этим проводится дополнительное лечение. Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк готова вернуться к работе в кино.

Напомним, Анастасия Заворотнюк, проходила лечение в одной из клиник Москвы, после чего она покинула Россию и уехала в Италию. Как выяснилось, близкие Заворотнюк решили отправить актрису в Италию на лечение.

Ранее мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.