Российская актриса Анастасия Заворотнюк проходила лечение в одной из клиник Москвы. После чего она покинула Россию и уехала в Италию. Об этом пишет "ВокругТВ".

Как выяснилось, близкие Заворотнюк решили отправить актрису в Италию на лечение. Как сообщают СМИ, ранее дочь Заворотнюк заметили в Риме.

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Издание предполагает, что, возможно, дочь Заворотнюк уехала в Рим не на отдых, а чтобы увидеться с больной матерью.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра под Москвой. Также мы писали о том, что медики назвали цену лечения Заворотнюк. Кроме того, сообщалось, что Анастасия Заворотнюк неожиданно обратилась к своим поклонникам.