В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Такое решение было принято в ходе заседания правительства.

Срок действия этого документа составит 180 суток.

В то же время, срок действия ПЦР-тестов составит 72 часа.

Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.

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