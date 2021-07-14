COVID-сертификаты изменили: Кабмин установил срок действия документа [ Редактировать ]
В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Такое решение было принято в ходе заседания правительства.
Срок действия этого документа составит 180 суток.
В то же время, срок действия ПЦР-тестов составит 72 часа.
Ранее мы писали, что вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin способна на 77,8% защитить человеческий организм от инфицирования. Новая фаза исследований станет последней. Известно, что препарат также защищает от заражения штаммом коронавируса Дельта на 65,2%.
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