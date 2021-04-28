В Украине отменили обязательную аттестацию для выпускников [ Редактировать ]
В среду, 28 апреля, в Украине вступил в силу закон, согласно которому выпускников освободили от обязательного прохождения Государственной итоговой аттестации (ГИА), но они могут пройти ГИА по своему желанию. Документ был опубликован 27 апреля в издании "Голос Украины".
Документ предусматривает, что учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА.
Однако они имеют право по собственному желанию пройти Госаттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания.
Закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране.
Напомним, что украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.
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