У Держдепі наголошують - країни, які переховують кіберзлочинців, мають відповідати за їхні дії

США погрожують покарати російських хакерів, якщо цього не зробить Москва. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. У Держдепі наголошують - країни, які переховують кіберзлочинців, мають відповідати за їхні дії.

Йдеться про серію атак програм-вимагачів, здійснених із території Федерації. Зокрема про гучний напад на енергетичну компанію SolarWinds. За словами Блінкена, 22 держави, ЄС і НАТО погодилися з рішенням про колективну реакцію на шкідливу кіберактивність.