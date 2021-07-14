США погрожують "розібратися" з російськими хакерами [ Редактировать ]
США погрожують покарати російських хакерів, якщо цього не зробить Москва. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. У Держдепі наголошують - країни, які переховують кіберзлочинців, мають відповідати за їхні дії.
Йдеться про серію атак програм-вимагачів, здійснених із території Федерації. Зокрема про гучний напад на енергетичну компанію SolarWinds. За словами Блінкена, 22 держави, ЄС і НАТО погодилися з рішенням про колективну реакцію на шкідливу кіберактивність.
по теме
Під удар потрапили комерційні структури США, Британії, Аргентини, Канади, Мексики, Іспанії, Швеції та Південно-Африканської республіки
За словами Білінкена, 22 держави, а також ЄС та НАТО погодилися з рішенням про колективну реакцію на шкідливу кіберактивність
За їхніми даними, саме це хакерське угруповання 2016 зламало сервери Національного комітету Демократичної партії -- суперника Трампа на виборах
ідповідну заяву зробили спецслужби двох країн у спільному звіті. За їхніми даними, хакери російської ГРУ від середини 2019 року влаштовували кібернапади на сотні цілей у Сполучених Штатах та Європі
Головне, що непокоїло учасників, - це масштаб злочинів у кіберсфері. І той факт, що чинні закони і міжнародні норми мало пристосовані для віртуального простору