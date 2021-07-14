Disney в сотрудничестве с Pixar представили дебютный тизер-трейлер "Я краснею" (Turning Red).

Сюжет мультфильма повествует о 13-летней девочке, которая в состоянии стресса, тревоги или стыда превращается в гигантскую красную панду. Это явная отсылка к Халку – персонажу комиксов Marvel, который превращается в монстра в результате сильного приступа гнева.

"Я Краснею"

Проблема усугубляется тем, мать Мэй, Минг, страдает гиперопекой и часто перегибает палку, следя за дочерью, вызывая стыд. В трейлере показан отрывок, когда Минг подглядывает за дочерью в школе в разгар занятий и ссорится с охранником, лишь усугубляя ситуацию.

"Я краснею" должен появиться в кинотеатрах 11 марта 2022 года. Режиссером анимационной картины выступает Доми Ши, награжденная премией "Оскар" за короткометражный мультфильм "Бао". Роли озвучили Розали Чиан (Мей) и Сандра О (мать), известная по сериалу "Убивая Еву".

Как и недавно анонсированный "Энканто" (выпущенный Walt Disney Animation Studios), анонсы представляют собой возрожденную веру Disney в то, что зрители вскоре вернутся в кинотеатры после длительного карантина из-за пандемии COVID-19.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как cтудия Pixar сняла замечательный мультфильм "Душа". Также в прошлом году Pixar выпустила мультик для взрослых.