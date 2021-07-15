В четверг, 15 июля, в центре Бухареста аварийно сел вертолет вооруженных сил США. Это произошло во время участия в репетиции ко Дню авиации. Об этом сообщает Aeronews.

Сообщается, что вертолет сбил два световых столба и еле избежал автомобильной пробки. О травмах среди пилотов и участников дорожного движения не сообщается.

"Тот момент, когда вертолет армии США Black Hawk, принимающий участие в репетициях ко Дню авиации (20 июля), совершил экстренную посадку в центре Бухареста сегодня, 15 июля, после того, как пилоты сообщили о проблемах", - говорится в сообщении.

Отметим, президент Гаити Жовенель Моиз был убит вооруженными людьми, которые напали на его резиденцию в районе Пелерин в Порт-о-Пренсе. Его супругу госпитализировали с огнестрельными ранениями.

Кроме того, власти Гаити ввели военное положение в стране.