Некоторые виды мороженого особенно опасны в летнюю жару. Употребление такого продукта может вызвать проблемы со здоровьем, пишет kurs.com.ua.

По словам медиков, особую опасность представляет мягкое мороженое, которое выдавливают из автоматов. Срок годности такого продукта - максимум 30 часов, но на деле торгуют таким мороженым около 2-3 недель.

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В таком молочном продукте быстро заводятся патогенные бактерии. Самая коварная из них - сальмонелла, отравление которой может привести к госпитализации.

С порционным мороженым из морозильной камеры тоже нужно быть бдительным. Врачи советуют обратить внимание на состав такого продукта - чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше.

Кроме того, в такое мороженое добавляют консерванты, чтобы продлить срок его годности.

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