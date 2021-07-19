В Херсонской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили огромную плантацию конопли, спрятанную в плавнях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На месте полицейские нашли 1768 кустов конопли, а также 15 кг высушенных растений. Согласно подсчетам, на "черном рынке" стоимость составляет более 10 миллионов гривен. Следствие установило, что незаконной деятельностью занимались 4 мужчин.

Отмечается, 2 подозреваемых - жители Херсона, остальные - из области. Чтобы растения не обнаружили, они были высажены на заводненных участках на левом берегу Днепра с использованием всех необходимых технологий. Известно, что двух фигурантов дела пока ищут.

Читайте также, сотрудники полиции обнаружили в Луганской области плантацию конопли, состоящую из более 5 тысяч кустов. Насаждения обнаружили в результате рейда по оперативной информации от военнослужащих Луганского отряда.

Кроме того, в селе Петрушки Бучанского района правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая росла в подвале у одного из местных жителей. Хозяин плантации побеспокоился и о специальном освещении, лампах обогрева и вентиляторах для сушки.

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