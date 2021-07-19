В Киеве метро возобновило работу после ливня [ Редактировать ]
Метро в Киеве возобновило работу в обычном режиме. Станция "Берестейская", которую затопило во время обрушившегося на столицу ливня, открыта для пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"Станцию "Берестейскую" открыто для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме", - отметили в пресс-службе.
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