Во вторник, 30 июля, цена криптовалюты биткоин опустилась ниже психологической отметки в 30 тысяч долларов. Об этом сообщает CoinDesk.

Так, по состоянию на 7:45 по Киеву цена биткоина упала на 6,52% и достигла уровня 29 672 долларов.

Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до почти 557 млрд долларов. Падение капитализации за сутки составило около 21 млрд долларов.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была названа самая безопасная криптовалюта 2021 года. Также недавно несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион.

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