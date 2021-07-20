Трагедия на пляже для людей с ограниченными возможностями Источник: ГСЧС Украины в Одесской области

В Одессе 17-летний парень утонул на пляже для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил сайт "ИТ3".

Инцидент случился на пляже на 11-й станции Большого фонтана вечером 19 июля. Юноша катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть.

Когда его вытащили на берег, он уже не дышал. Работники аттракционов "откачивали" его до приезда скорой помощи. Но спасти пострадавшего не удалось.

Напомним, что в Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), можно говорить о рекордной смертности на воде в этом году.