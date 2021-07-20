Выпал из аттракциона: в Одессе утонул парень с инвалидностью [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины в Одесской области
В Одессе 17-летний парень утонул на пляже для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил сайт "ИТ3".
Инцидент случился на пляже на 11-й станции Большого фонтана вечером 19 июля. Юноша катался на водном аттракционе, слетел с него и начал тонуть.
Когда его вытащили на берег, он уже не дышал. Работники аттракционов "откачивали" его до приезда скорой помощи. Но спасти пострадавшего не удалось.
Напомним, что в Украине с начала года утонули 808 человек. Об этом во вторник, 20 июля, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Только с начала июля на водоемах страны погибло 265 украинцев. Из них 36 детей. Если учесть, что за аналогичный период прошлого года погибло 166 человек (из них 16 - несовершеннолетних), можно говорить о рекордной смертности на воде в этом году.
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