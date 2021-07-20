Встреча Зеленского и Байдена: в Госдепе назвали сроки [ Редактировать ]
Во вторник, 20 июля, стало известно, когда состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сказал поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента в интервью изданию "Радио Свобода".
Так, представители двух стран встретятся в августе.
По его словам, сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.
Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе.
Напомним, что Владимир Зеленский резко прокомментировал последние переговоры Байдена и Меркель. Глава государства заявил, что не видит от партнеров конкретных шагов против "Северного потока-2".
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