Во вторник, 20 июля, стало известно, когда состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом сказал поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента в интервью изданию "Радио Свобода".

Так, представители двух стран встретятся в августе.

По его словам, сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена.

Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, чуть позже. Не в июле, а думаю, в августе.

Напомним, что Владимир Зеленский резко прокомментировал последние переговоры Байдена и Меркель. Глава государства заявил, что не видит от партнеров конкретных шагов против "Северного потока-2".

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