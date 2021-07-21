Тарифы на электроэнергию вырастут [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, глава Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк заявил о том, что в Украине выровняют тарифы на электроэнергию для промышленности и населения.
У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения.
Сейчас обсуждаются разные сценарии повышения тарифов.
Регулятор, по его словам, поддерживает приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей наряду с предоставлением адресной помощи потребителям, которые в этом нуждаются.
Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного.
Ранее сообщалось, что Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси.
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