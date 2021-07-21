На Черкащині сім років намагаються знайти лікаря [ Редактировать ]
Україна вже відчуває кадровий дефіцит. По всій країні бракує медиків. Так, одна з найбагатших громад Черкащини - Степанецька, лікаря шукає вже сім років! При чому йому обіцяють і хорошу зарплату, автомобіль і навіть житло на вибір. Однак місце і досі порожнє.
Як люди живуть без лікаря? Лариса Золотарюк розкаже.
- Так. Знімай масочку, відкривай ротик. Язичок зараз сюди давай. Ого! Красне. Горло красне. - От треба нам, аби лікар був кожен день.
Пані Марія вже понад 40 років працює в цій амбулаторії в селі Мартинівка. І вона одна з трьох медсестер, які тут опікуються більше як тисячею пацієнтів. Бо лікаря тут нема.
- Да. Шкода, шо у нас немає лікаря. Звернень дуже багато. Звернень до лікаря. От лікар приїжджає до нас не кожного дня. Один раз на тиждень.
Приїжджає лікар із Канева. І буває до нього записуються пів сотні пацієнтів за раз.
У Канів їздить далеко. Ковід. Транспорт не ходить.
Ну шо це таке ну? Занадто. Треба нам. Треба доктора. Завжди й на всєгда і кожен день.
Хоча крім лікаря, тут є все. Екскурсію нам проводить колега пані Марії - медсестра пані Тетяна. Хвалиться і новим ремонтом в амбулаторії, і обладнанням.
Тетяна Костенко, медична сестра:
Наша амбулаторія відремонтована. Оснащена всім, що потрібно для роботи. У нас єсть кардіографи. У нас єсть апаратура для телемедицини. У нас підключений Інтернет. Для роботи у нас все є.
Навіть стаціонар на 10 ліжок є! Взагалі, Степанецька громада одна з найбагатших на Черкащині. Тож медику, який нарешті прийде сюди на роботу, обіцяють усе. І житло на вибір.
Олександр Яременко, сільський голова Степанецької територіальної громади:
Все, що буде необхідно для роботи сімейного лікаря ми - забезпечимо. І транспорт, і житло. Ми сьогодні готові розглянути альтернативи і прислухатись до бажання. Чи вони хочуть з городом присадибною ділянкою, чи вони хочуть квартиру.
Ну і, звісно, обіцяють хорошу зарплату.
Ну наскільки мені відомо це 15-20 тисяч.
Але така ситуація, як тут, в амбулаторії Мартинівки, типова для України. Лікарям обіцяють і житло, і гроші. Та вакансії порожні!Заступниця міністра Ірина Микитчак сама свого часу працювала лікарем у селі. Каже умови тоді і зараз не порівняти:
Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України:
Багато нових сільських амбулаторій, де є дуже добрі вже умови для роботи. В нас в рамках програми вже "Велике будівництво" змінюються умови роботи і в лікарнях. У нас змінилися дороги, в тому числі і в сільській місцевості. Набагато легше стало добиратися в певних областях, в певних територіях.
Та незважаючи на це молодь не хоче їхати в село. Та й пристойні за українськими мірками зарплати все одно менші, аніж у тій самій Польщі або Чехії. Бо саме туди зараз масово виїжджають наші медики...
Та в Мартинівці попри все впевнені: їхній лікар точно знайдеться.
Тетяна Костенко, медична сестра:
Колектив у нас дуже чудовий. Ми із задоволенням приймемо лікаря. Допоможемо йому у роботі.
До того в Мартинівці, кажуть, скоро в них буде не гірше, ніж в місті. Тут відкриють і пляж, і молодіжний хаб.
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