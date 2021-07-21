Проглотил килограмм кокаина: в аэропорту задержали наркокурьера [ Редактировать ]
В среду, 21 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали двух наркокурьеров, один из которых проглотил килограмм кокаина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, был ликвидирован канал международного наркотрафика из Латинской Америки. Участники международной преступной группировки планировали организовать канал поставки наркотиков в Украину через аэропорт "Борисполь".
Правоохранители сообщили, что у двоих иностранцев обнаружили два килограмма кокаина. У одного из них наркотики нашли в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более килограмма кокаина в желудочно-кишечном тракте.
Иностранцев задержали и сообщили им о подозрении в контрабанде наркотиков.
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Кроме того, в селе Петрушки Бучанского района правоохранители обнаружили плантацию конопли, которая росла в подвале у одного из местных жителей. Хозяин плантации побеспокоился и о специальном освещении, лампах обогрева и вентиляторах для сушки.
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