В соцсети Facebook начали разводить пользователей. Так, мошенники посылают сообщения украинцам в Messenger, где просят перейти по ссылке на страницу. О мошеннической схеме рассказал пользователь сети Василий Шевчук на своей странице в Facebook.

"Внимание!!! Если вы получили через Facebook Messenger мошенническую публикацию (как на фото) не переходите по ссылке в ней - это "лохотрон", - говорится в сообщении.

Он также опубликовал скриншоты, на которых видны сообщения мошенников. На одном из них сообщение якобы присланное от компании Facebook, которая отмечает 20 годовщину.

На втором скриншоте человеку сообщают о том, что он выиграл 7 тысяч гривен. При этом предлагают рассказать об этой акции, и зарегистрироваться.

Ранее мы писали о том, что несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион. Также сообщалось, что украинцев обманывают через автоматы iBox.

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