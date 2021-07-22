В Одессе из-за сильного ливня произошло масштабное наводнение, в результате которого полностью затопленными оказались большое количество улиц города. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Согласно данным Гидрометцентра, только за час в городе выпал 31 миллиметр осадков. Таким образом, под водой оказались улицы Генуэзская, Французский бульвар и Дерибасовская, а также центральная аллея района Аркадия. Большое количество жителей города остались без света. Информации о жертвах или пострадавших в настоящее время не поступает.

Отмечается, что ураган повалил десятки деревьев. К тому же большая вода подтопила подъезды многоэтажек. Известно, что пострадал также и международный аэропорт "Одесса": самолет польской авиакомпании LOT, прибывший из Варшавы вынужден был вернутся в аэропорт вылета, а воздушное судно Azur Air Ukraine было перенаправлено в киевский аэропорт "Борисполь".

Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.

Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

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