В четверг, 22 июля, замглавы Харьковского облсовета и его сообщник попались на миллионной взятке. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тысяч грн.

Деньги вымогали у директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. Взятку передавали частями, после получения последнего транша в 350 тысяч гривен участников коррупционного преступления разоблачили.

Теперь решается вопрос о сообщении им о подозрении. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

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Кроме того, в Одессе правоохранители задержали во время получения взятки, размером в 50 тысяч гривен. Против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

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