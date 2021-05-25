В Одессе правоохранители задержали во время получения взятки, размером в 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

За такой "откат" чиновник пообещал гражданину передать в аренду помещение, площадью в 200 квадратных метров. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения неправомерной выгоды.

Отмечается, что против фигуранта возбудили уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. По данным издания "Думская", речь идет об исполняющем обязанности директора КП "Туристический информационный центр Одессы".

Читайте также, в Киевской области сотрудники СБУ задержали главу объединенной территориальной громады во время получения взятки, размером в 2,6 миллиона гривен. Неправомерная выгода требовалась с одного из предпринимателей.

Кроме того, чиновника Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области задержали во время получения им крупной неправомерной выгоды. Заместитель начальника Управления наладил схему получения от предпринимателей "отката".

Ранее мы писали, что в Закарпатской области сотрудники управления Государственной налоговой службы были задержаны во время получения неправомерной выгоды в размере 180 тысяч гривен. Фигурантами дела оказались начальник отдела и главный государственный ревизор-инспектор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.