В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.

Об этом сообщается в заявлении главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.

На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.

"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новые случаи заражение штаммом "Дельта".