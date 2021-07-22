Усилят ли карантин в Киеве из-за штамма "Дельта": Рубан сделал заявление [ Редактировать ]
В Киеве не будут усиливать карантин из-за штамма коронавируса "Дельта". Однако ведется подготовка к третьей волне COVID-19.
Об этом сообщается в заявлении главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана.
На вопрос, будут ли вводить дополнительные меры в Киеве из-за "Дельты", он ответил отрицательно.
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новые случаи заражение штаммом "Дельта".
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