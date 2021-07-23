В центре Киева, возле здания Министерства иностранных дел, паслись козы. Снимки появились в в сообщении Telegram-канала Sharp`s, опубликовавшего курьезный кадр.

Это фото у украинского МИД сделал на днях один из членов Совета Национального банка Украины.

На фотографии запечатлены две козы. Одна спокойно щиплет траву, а вторая забралась на бетонное ограждение.

На заднем фоне - премиальные внедорожники, припаркованные у здания МИД Украины.

Ранее мы писали о том, что бурю-гриб под Мариуполем засняли на фото.

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