Завораживающее и жуткое зрелище: бурю-гриб под Мариуполем засняли на фото [ Редактировать ]
В четверг, 22 июля, в Донецкой области, возле Мариуполя, пронеслась мощная буря. Очевидец опубликовала в Facebook фотографии бури.
"Не дай бог больше такое увидеть", - написала очевидец Елена Сугак
Столб рухнул на берег, в одно мгновение затопил пляж! Сильно громыхнуло, сверкнула молния, в поселке погас свет и ливануло!
По ее описанию, "гриб разлился в сплошную черноту". Дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились и образовали огромный водяной "гриб".
Читайте также, на столицу Украины, Киев, обрушилась непогода. Столичная подземка не выдержала бушующей стихии и оказалась затопленной, в связи с этим в метро частично ограничили работу станции "Академгородок", последствия стихии были устранены.
Кроме того, в Черновицкой области в результате проливных дождей подтоплены 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. При этом жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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