"Газова угода" несподівано може привести ще і до "кадрового голоду"

Скандал в Конгресі. Впливовий сенатор вирішив блокувати кадрові призначення, поки команда Байдена не запровадить санкції проти "Північного потоку", від яких Білий дім відмовився на прохання Меркель. До чого це приведе? І чи може зірвати домовленість штатів і Німеччини? Про все - із Вашингтона, Дмитро Анопченко.

Здавалося б, Білий дім вже здався під натиском німців. Поступився, відмовився від санкцій про це сам Байден каже. Але Конгрес тримає останню лінію оборони. Знаменитий сенатор Тед Круз - представник Техасу, чоловік впливовий і авторитетний, вийшов "на стежку війни".

Оголосив - блокуватиме будь-які призначення у Державний департамент США. І робитиме це допоки американська адміністрація не запровадить санкції проти компанії оператора газогону.

Тут, в Сенаті, у кожного законодавця і дійсно є право затримувати будь-який законопроект чи голосування з будь-якого питання. Формально для того, аби конгресмен детальніше ознайомився із питанням. Але за бажання сенатори використовують цю процедуру, аби впливати на Білий дім - якщо інших варіантів не залишилося.

Будь-які призначення Державний департамент зобов'язаний погоджувати з Конгресом. І "кадрова війна" Теда Круза вже призвела до того, що затримується призначення п'яти заступників Держсекретаря Блінкена і шести послів!

Сам політик заявив в інтерв'ю виданню Politico: скасують відмову від санкцій - тільки тоді блокувати перестане.

Держсекретар Ентоні Блінкен:

Неодноразово говорив, що відмову від санкцій можуть і скасувати. Що ж, добре. Він сам і проклав цю дорогу: анулюйте відмову від санкцій і виконуйте закон, і коли вони це скасують, я із радістю припиню своє блокування. Уряд в змозі припинити моє блокування у будь-яку хвилину, щойно захоче.

Але як тут поступитися, коли Угоду із Німеччиною щойно оприлюднили?

Тому, звісно ж, на кадровий шантаж не погодяться. Білий дім робитиме вигляд, що нічим це не загрожує. І незатверджені чиновники сидітимуть у своїх же кріслах просто виконуватимуть обов'язки. Але тут є слабке місце. Необхідність призначати послів.

Американські амбасадори можуть виїхати до країни призначення тільки отримавши "зелене світло" від Сенату. І, наприклад, через позицію одного тільки Круза, штати не зможуть призначити нового Посла в Україну - допоки сенатор не передумає.

Так, можна тримати в іноземних столицях "тимчасових повірених", як Крістіна Квін чи Джордж Кент зараз у Києві, але рівень все одно не той, штатам потрібен найдзвичайний і повноважний.

І "газова угода" несподівано може привести ще і до "кадрового голоду"- на невизначений період, адже ні Білий дім, ні сенатор поступатися поки не збираються.