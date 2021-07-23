В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций. В санкционные, в частности, список оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство. Об этом сообщает Офис президента.

Санкции были введены против Wildberries в России, Украине, Казахстане, Беларуси, Киргизии, Польше и Армении. В списке оказались и руководители интернет-магазина, россияне:

Татьяна Бакальчук - гендиректор Wildberries;

Владислав Бакальчук - совладелец Wildberries;

Андрей Ревяшко - директор по IT Wildberries;

Алексей Кузменко.

Татьяна Бакальчук является самой богатой женщиной России по итогам первого квартала 2021 года. Именно она основала компанию Wildberries.

В отношении магазина были применены следующие санкции:

блокирование активов:

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

прекращение предоставления телекоммуникационных услуг;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

запрет на установление деловых контактов;

блокировка сайта www.wildberries.ru.

В отношении руководства компании Украина применила следующие санкции:

блокирование активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет на установление деловых контактов.

Санкции будут действовать три года.

Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.