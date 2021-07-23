В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" властей "Донецкой народной республики" и Крыма во Франции. Президент подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в санкционный список попали:

неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",

неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции",

неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".

Также под украинские санкции попали:

Фаяр Жераль-Юбер - основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"

Неан Кристель - "Международный пресс-центр Doni".

Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.