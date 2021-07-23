Украина ввела санкции СНБО [ Редактировать ]
В пятницу, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против "представителей" властей "Донецкой народной республики" и Крыма во Франции. Президент подписал соответствующий указ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, в санкционный список попали:
- неприбыльная организация "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции",
- неприбыльная организация "Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции",
- неприбыльная организация "Ассоциация Франция - Крым".
Также под украинские санкции попали:
- Фаяр Жераль-Юбер - основатель некоммерческой организации "Официальный репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции"
- Неан Кристель - "Международный пресс-центр Doni".
Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.
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