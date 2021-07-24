В городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, случилось крупное возгорание в местном доме престарелых. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в 3:06 ночи. Огонь возник в частном доме престарелых, который находится по улице Железная в Саксаганском районе города. Спасатели выяснили, что возгорание произошло в хозяйственной комнате, расположенной на первом этаже трехэтажного здания.

Отмечается, что в момент пожара внутри дома находились 25 человек, 22 из них лица пожилого возраста. С первого этажа были эвакуированы 14 человек, часть из них до прибытия спасателей. Со второго этажа на улицу вывели 3 человека. Также с третьего этажа эвакуировали 2 жильцов. Известно, что огонь уничтожил старое домашнее имущество в хозяйственной комнате.

Ранее мы писали, что в столичном Подольском районе загорелся дом для пожилых людей "Серебряный век". На момент начала возгорания в доме престарелых находились 65 пожилых постояльцев, а также 15 сотрудников персонала, часть из них спасатели сразу же эвакуировали с верхнего этажа.

Кроме того, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, возгорание произошло на улице Нижняя Гиивская, 150Б, на втором этаже двухэтажного жилого дома, который был переоборудован под дом престарелых.

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