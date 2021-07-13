В Боливии пассажирский автобус сорвался с обрыва в 150-метровое ущелье. В результате погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на телеканал Unitel.

Отмечается, что автобус следовал в Сукре из Потоло и по неизвестной причине сорвался в 150-метровый обрыв. В результате аварии погиб по меньшей мере 31 человек, еще 10 человек пострадали.

В данный момент известно, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее сообщалось, что в Польше автобус с детьми протаранил военный автомобиль. В результате аварии пострадали 5 несовершеннолетних.

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