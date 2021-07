На итальянском острове Сардиния вспыхнули масштабные пожары, которые охватили провинцию Ористано. В связи с этим из провинции эвакуировали более 400 человек, сообщает SkyTg24.

Отмечается, что пожары возникли в регионе в субботу, 24 июля, когда со стороны Африки пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава.

Огонь быстро перекинулся на кусты и деревья, и вскоре многие районы провинции были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступилось к домам, жители которых покинули свои жилища.

Gravissimo incendio in Sardegna. Bruciati diecimila ettari nell'Oristanese. Le fiamme minacciano i centri abitati. Centinaia le persone evacuate. Aria irrespirabile. La Protezioni Civile chiede aerei ai paesi europei pic.twitter.com/XrvshV904v

В ликвидации пожаров задействованы около 7,5 тыс. человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme. Chilometri e chilometri di territorio devastato. Danni incalcolabili. E il vento continua a spingere le fiamme. L’emergenza #incendi non finisce pic.twitter.com/p9aShj80IW

Огонь уничтожил около 10 тысяч гектаров зеленых насаждений, сгорели несколько производственных и жилых построек, погиб скот.

URGENTE CONDIVIDETE TUTTI: servono farmaci per animali ustionati in Sardegna, inviate un contributo a Alla CLINICA VETERINARIA DUEMARI, VIA CAGLIARI 313, ORISTANO chi puo aiuti le varie associazioni che operano sul territorio pic.twitter.com/eg0YbCoRcv