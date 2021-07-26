Подавший сигнал бедствия самолет Belavia приземлился в аэропорту [ Редактировать ]
Подавший сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности самолет Минск-Анталия совершил штатную посадку в России. Он приземлился в аэропорту "Домодедово".
Самолет "Белавиа", следовавший рейсом B29215 Минск-Анталия, совершил посадку в Домодедово, сообщило издание.
Самолет садился в Москве с одним выключенным двигателем.
Ранее сообщалось, что в России нашли пропавший самолет Ан-28. Он совершил жесткую посадку.
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