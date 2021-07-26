Экстренная посадка самолета Belavia: названа официальная причина [ Редактировать ]
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, который летел по маршруту Минск - Анталия, экстренно приземлился в Москве из-за неполадки в одном из двигателей. Посадка совершалась с выключенным неисправным двигателем.
Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, пишет "Интерфакс-Запад".
Отмечается, что во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.
"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", - говорится в сообщении.
Пассажирам будет предоставлен запасной самолет.
Ранее мы писали о том, что самолет Belavia подал сигнал бедствия. Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе
Відповідний наказ видало Міністерство транспорту США. Наразі між країнами немає прямих пасажирських рейсів. Рішення ухвалили через примусову посадку в Мінську літака Ryanair у травні цього року
Спасателям удалось локализировать возгорание на 55 гектарах, а затем - ликвидировать
В ролике показано, как одна из девушек достает спички и поджигает футболку с гербом
У жителя Николаевской области правоохранители обнаружили более 40 килограммов каннабиса