Самолет белорусской авиакомпании Belavia, который летел по маршруту Минск - Анталия, экстренно приземлился в Москве из-за неполадки в одном из двигателей. Посадка совершалась с выключенным неисправным двигателем.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, пишет "Интерфакс-Запад".

Отмечается, что во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталию с 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей.

"В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8000 футов и заходе на посадку в "Домодедово", - говорится в сообщении.

Пассажирам будет предоставлен запасной самолет.

Ранее мы писали о том, что самолет Belavia подал сигнал бедствия. Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.