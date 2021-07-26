В Днепре мальчик получил страшную травму в фонтане [ Редактировать ]
В Днепре 4-летний мальчик во время купания в фонтане получил множественные травмы. Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Ребенок пошел на прогулку с семьей в местный сквер. Когда его родители отвлеклись, мальчик залез в фонтан и упал, в результате инцидента ребенок получил множество травм, а также рану промежности.
Отмечается, что на место происшествия оперативно приехали медики, которые госпитализировали пострадавшего. Врачи боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не смогли.
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Кроме того, в Полтавской области 6-летний мальчик напоролся на перевернутый вверх металлический стул. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета, ребенок играли во дворе.
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