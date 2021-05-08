В Полтавской области 6-летний мальчик напоролся на перевернутый вверх металлический стул. Металлическую конструкцию срезали спасатели, говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Как сообщили в МВД, 7 мая полтавские спасатели срезали металлическую конструкцию, что находилась в шее 6-ти летнего ребенка. Мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.

По словам родителей, ребенок играли во дворе, где упал и напоролся на перевернутый вверх металлический стул.

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