В китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на алюминиевом заводе. Взрыв сопровождался рядом громких хлопков, после чего в небо взметнулся столб пламени.

Производство в городском уезде Дэнфэн временно остановлено, всех рабочих эвакуировали. Экстренные службы пытаются потушить пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Explosion occurred at a factory on Tuesday in Dengfeng, Central China's Henan Province, with loud noises and flames. Local emergency management staff have rushed to the scene. No reports of casualties so far: media pic.twitter.com/ceNz6fgQAg