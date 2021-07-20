В китайской провинции Хэнань произошел мощный взрыв на алюминиевом заводе. Взрыв сопровождался рядом громких хлопков, после чего в небо взметнулся столб пламени.

Производство в городском уезде Дэнфэн временно остановлено, всех рабочих эвакуировали. Экстренные службы пытаются потушить пожар. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Explosion occurred at a factory on Tuesday in Dengfeng, Central China's Henan Province, with loud noises and flames. Local emergency management staff have rushed to the scene. No reports of casualties so far: media pic.twitter.com/ceNz6fgQAg — Global Times (@globaltimesnews) July 20, 2021

В начале июня в китайском городе Шихэцзы произошел пожар на химическом заводе по производству поликремния. Тогда пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихэцзы в индустриальном парке. По данным властей, в результате инцидента жертв не было.

Летом 2020-го на северо-востоке Китая также произошел пожар на заводе. Фабрика находилась в промышленном районе городского округа Фушунь. Тогда ударная волна от взрыва разбила окна соседних зданий, однако о жертвах не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Бангкоке взорвался химический завод, жителей столицы Таиланда эвакуируют.