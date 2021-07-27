Стоимость пользования платными дорогами в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет составлять от 0,023 до 0,133 евро (от 73 коп. до 4,14 грн) за один километр. Об этом сообщила замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко в ответ на запрос Суспільного.

Постановлением Кабинета министров от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр.

Кабинет министров прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29/M-04/M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03- Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев;

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Напомним, что в декабре 2020 года правительство установило стоимость проезда по платным дорогам в Украине. Согласно распоряжению, стоимость проезда по концессионным дорогам в Украине рассчитывается в евро в расчете за километр. Тариф будет зависеть от вида транспорта и колеблется от 80 коп. до 4,6 грн.

Установлен следующий тариф за один километр проезда: