Платные дороги в Украине: в министерстве назвали ориентировочную стоимость проезда [ Редактировать ]
Источник: Укравтодор
Стоимость пользования платными дорогами в Украине будет зависеть от транспортного средства и будет составлять от 0,023 до 0,133 евро (от 73 коп. до 4,14 грн) за один километр. Об этом сообщила замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко в ответ на запрос Суспільного.
Постановлением Кабинета министров от 23 декабря 2020 года №1312 утвержден максимальный размер платы за разовый проезд автомобильной дорогой общего пользования, построенной на условиях концессии, который составляет, в зависимости от категории транспортного средства, от 0,023 евро за километр до 0,133 евро за километр.
Кабинет министров прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:
- M-29/M-04/M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;
- M-03- Борисполь-Полтава;
- M-14 - Херсон-Николаев;
- M-06 - Киев-Житомир-Ровно;
- M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;
- M-04/H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.
Напомним, что в декабре 2020 года правительство установило стоимость проезда по платным дорогам в Украине. Согласно распоряжению, стоимость проезда по концессионным дорогам в Украине рассчитывается в евро в расчете за километр. Тариф будет зависеть от вида транспорта и колеблется от 80 коп. до 4,6 грн.
Установлен следующий тариф за один километр проезда:
- с водителей мотоциклов, легковых авто, в том числе с прицепами, микроавтобусов (до 10 мест, включая водителя) и грузовиков (с разрешенной максимальной массой до 3,5 т) - 0,023 евро/км.
- С водителей автомобилей (с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т), автопоездов (с разрешенной максимальной массой до 12 т) и автобусов (от 10 до 29 мест с разрешенной максимальной массой не более 12 т) - 0,045 евро/км.
- С водителей грузовых автомобилей и автопоездов (с разрешенной максимальной массой более 12 т) автобусов (более 29 мест и разрешенной максимальной массой свыше 12 т) - 0,133 евро/км.
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