Скандального стоматолога из Ривне, которая издевалась над детьми, лишили лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

Во время досудебного расследования было установлено, что стоматолог как ФЛП нарушала требования законодательства Украины по вопросам лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике.

В частности, внеплановую проверку, которую провели представители Минздрава, инициировала местная прокуратура.

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"Выявленные нарушения стоматологом устранены не были, что стало основанием, по результатам инициированной прокурором повторной внеплановой проверки, издание Министром здравоохранения приказа об аннулировании лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Ривненском городском суде продолжается рассмотрение уголовного производства.

Напомним, в феврале в Ривне разгорелся скандал - родители малышей начали обращаться в полицию с заявлениями об избиении детей на приеме у стоматолога. Видео с издевательствами появились в соцсетях, и родители начали узнавать среди пострадавших своих детей.

Ранее сообщалось, что скандальный стоматолог из Ривне снова принимает пациентов.

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