29-летняя детский стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, практиковала в клинике без необходимой для работы лицензии. Об этом рассказала народный депутат Яна Зинкевич в своем Facebook.

В министерство здравоохранения был отправлен депутатский запрос относительно ривненского медика. Девушка является фигуранткой пяти уголовных дел. Как выяснилось, у Кравчук нет лицензии на работу детским стоматологом.

Как в 21-м веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения - и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей? Сколько еще таких неопределенных лиц на медицинских должностях, о которых мы не знаем, и которые не поддаются контролю соответствующих служб? Контролируют ли эти соответствующие службы хоть что-то? Почему это вообще стало возможным, еще и в такое время?

Депутат назвала ситуацию "вопиющим случаем медицинского произвола, который имеет непоправимые последствия".

Этот ужасный инцидент должен стать катализатором к изменению всей системы. Иначе последствия могут быть гораздо тяжелее.

Напомним, речь идет о детском стоматологе 29-летней Инне Кравчук, которая изводила детей пытками на приеме. Ранее в сети было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в кабинете врача.

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