Работала без лицензии: о скандальном стоматологе из Ривне появились новые данные [ Редактировать ]
29-летняя детский стоматолог из Ривне Инна Кравчук, которую подозревают в избиении детей на приемах, практиковала в клинике без необходимой для работы лицензии. Об этом рассказала народный депутат Яна Зинкевич в своем Facebook.
В министерство здравоохранения был отправлен депутатский запрос относительно ривненского медика. Девушка является фигуранткой пяти уголовных дел. Как выяснилось, у Кравчук нет лицензии на работу детским стоматологом.
Как в 21-м веке стало возможным, что человек без специального обязательного разрешения - и вдруг занимает должность детского врача? Почему это открылось только тогда, когда этот человек избил беззащитных детей? Сколько еще таких неопределенных лиц на медицинских должностях, о которых мы не знаем, и которые не поддаются контролю соответствующих служб? Контролируют ли эти соответствующие службы хоть что-то? Почему это вообще стало возможным, еще и в такое время?
Депутат назвала ситуацию "вопиющим случаем медицинского произвола, который имеет непоправимые последствия".
Этот ужасный инцидент должен стать катализатором к изменению всей системы. Иначе последствия могут быть гораздо тяжелее.
Напомним, речь идет о детском стоматологе 29-летней Инне Кравчук, которая изводила детей пытками на приеме. Ранее в сети было опубликовано видео с камер наблюдения, установленных в кабинете врача.
Мы также писали о том, что скандальная стоматолог из Ривне прячется от полиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инну Кравчук подозревают в избиении детей на приемах
Відео, де лікарка б'є та душить дітей, з'явилося в мережі тиждень тому. Батьки написали заяви в поліцію. Підозрювана спочатку переховувалася. Але згодом її розшукали
Дівчинку живою з води витягли рибалки, а от хлопчика врятувати не вдалося - як і чому сталася трагедія?
Школярки влаштували жорстоку розправу над своєю одноліткою - хто винен?
В Киеве, в Днепровском районе города, произошел несчастный случай