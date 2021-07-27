Перед новым учебным годом правительство Украины выделит помощь многодетным семьям. Они получат по 2 тыс. гривен на ребенка.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге.

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"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому чтобы облегчить им подготовку к учебному году правительство готов выделить по 2 000 на ребенка", - отметил он.

По словам Никифорова, планируется выделение около 300 млн гривен на 150 тыс. детей.

"Постановление проходит последние согласования, но она должна появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце", - добавил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что украинцы старше 75 лет получат дополнительные выплаты.

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