У Зеленского анонсировали выплаты многодетным семьям [ Редактировать ]
Перед новым учебным годом правительство Украины выделит помощь многодетным семьям. Они получат по 2 тыс. гривен на ребенка.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров на брифинге.
"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление к 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее всего, поэтому чтобы облегчить им подготовку к учебному году правительство готов выделить по 2 000 на ребенка", - отметил он.
По словам Никифорова, планируется выделение около 300 млн гривен на 150 тыс. детей.
"Постановление проходит последние согласования, но она должна появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце", - добавил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что украинцы старше 75 лет получат дополнительные выплаты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Створення поліцейської держави з бідними людьми веде у прірву, - вважають в опозиції
Прожитковий мінімум необхідно підвищити в рази. І гроші на це в бюджеті є, - переконані політики
Министерство социальной политики показало зависимость между количеством лет страхового стажа и пенсий будущих пенсионеров
В Украине повысились минимальные пенсии участников боевых действий
Минимальную зарплату в Украине предложили поднять