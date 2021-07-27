Во вторник, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский вывел уволенного с поста главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ) Валерия Кондратюка. Об этом сообщает Офис президента.

Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя СВРУ Александра Литвиненко.

Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Литвиненко Александра Валерьевича - главу Службы внешней разведки Украины.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО бывшего главу СВРУ Валерия Кондратюка.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее мы писали о том, что 16 июля состоялось традиционное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании СНБО обсудили шесть вопросов.

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