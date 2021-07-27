Insagram-страницы детей до 16 лет закроют [ Редактировать ]
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут устанавливать закрытыми по умолчанию. Возможности рекламодателей в привлечении несовершеннолетних к рекламе также ограничат. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Это будет сделано с целью защиты несовершеннолетних от нежелательных комментариев и рекламы.
Предложение о том, чтобы сделать доступ к своей странице ограниченным, также получат и тинейджеры, которые уже давно зарегистрированы в Instagram.
Компания планирует ограничить возможности рекламодателей в привлечении молодежи к рекламе и усложнит поиск аккаунтов несовершеннолетних пользователей для подозрительных страниц.
Относительно последнего нововведения - над этим будет работать новая технология, которая будет автоматически обнаруживать потенциально подозрительные страницы в социальной сети.
Ранее сообщалось, что Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе.
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