СБУ викрила масштабну схему торгівлі дітьми [ Редактировать ]
Продаж немовлят за кордон! Служба безпеки України розкрила масштабну схему торгівлі дітьми. "Дитина під ключ" - із пакетом документів коштувала замовнику 60 тисяч доларів. А суть оборудки була в наступному: зловмисники допомагали оформити іноземцю фіктивний шлюб із українкою. Далі - "свої" медики офіційно видавали довідку про безпліддя "дружини".
Потім замовнику знаходили сурогатну матір. І тільки-но вона народжувала немовля, фіктивний шлюб розривали, а іноземець отримував право на вивезення дитини за кордон. При цьому, за даними СБУ, свої обов'язки медики виконували недбало. І це призвело навіть до смерті новонароджених.
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