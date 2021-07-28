Большое количество астероидов угрожает Земле - ООН [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, научно-технический подкомитет Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях дал оценку реальному числу крупных астероидов и комет, пересекающих орбиту Земли.
Об этом сообщают РИА Новости.
Ученым известны всего лишь около 40% крупных космических объектов, приближающихся к Земле. Но о большей части небесных тел, которые могут потенциально угрожать Земле – нет.
На момент 17 апреля 2021 года ученые знали о 25 647 объектах, сближающихся с Землей. При этом в 2020 году найдено 2959 таких объектов.
Ранее мы писали о том, что NASA оценило риск столкновения Земли с самым опасным астероидом.
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