"Северный поток-2": Германия готова провести консультации по требованию Украины [ Редактировать ]
Германия подтвердила готовность провести консультации по строительству российского газопровода "Северный поток-2", которые инициировала Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел переговоры с уполномоченным по вопросам Восточной Европы МИД Германии Маттиасом Люттенбергом.
Жовква сообщил Люттенбергу о позиции Украины относительно реализации проекта "Северный поток-2", отметив связанные с ним острые угрозы безопасности как для нашего государства, так и для всей Европы.
"Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по" Северному потоку-2 ", которые инициировало наше государство", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия получила запрос Украины о консультациях по "Северному потоку-2".
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