"Северный поток-2": в Госдепе США сделали заявление [ Редактировать ]
Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил о том, что власти Украины в курсе содержания переговоров США и Германии по проекту "Северный поток-2".
Я делал очень много звонков (в Украину, - ред.) из Вашингтона, а сейчас я здесь, чтобы пообщаться лично, и мы делаем все возможное, чтобы наши украинские друзья были обо всем проинформированы.
Он заверил, что США и Германия усердно работают над тем, чтобы избежать наихудшего варианта для Украины.
… когда труба будет закончена и заработает, а Украина не получит ничего. И мы с нашими немецкими друзьями, как и в тесном сотрудничестве с коллегами тут в Киеве, работаем над практическими, дальновидными шагами по поддержке энергетического будущего Украины.
Ранее мы писали о том, что в Женеве состоялась встреча лидеров России и США. Саммит прошел на вилле La Grange. После переговоров президент России Владимир Путин дал брифинг по итогам. Также мы писали о том, что Байден предъявил Путину две темы в ультимативной форме.
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