В Киеве произошло массовое ДТП с возгоранием (видео) [ Редактировать ]
В среду, 28 июля, в Киеве на проспекте Бажана произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - столкнулись сразу шесть автомобилей, один из которых начала гореть.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
"К счастью, серьезных травм никто не получил", - говорится в сообщении. О причинах аварии в данное время не сообщается.
Ранее сообщалось, что на трассе под Днепром произошло жуткое ДТП. Вследствие аварии, в которой участвовали транспортные средства Volkswagen CC и Daewoo Lanos, пострадали 5 человек, среди них и водители обоих автомобилей.
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