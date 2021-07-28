Усі реформи вже розпочато, коли будуть гроші? Володимир Зеленський сьогодні мав розмову з директоркою Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою. За словами українського президента, країна виконала всі взяті зобов'язання і готова до отримання траншу.

І про кредити МВФ, і про низку інших питань Зеленський говорив на форумі Україна 30. Цього разу захід присвячено реформі, яку називають найуспішнішою - децентралізації. Про плюси і мінуси цього процесу - Ірина Розова.

Значна дистанція позаду, та фінішу ще не видно. Реформа децентралізації. Поговорити про це сьогодні зібралися найвищі особи держави. Першим розповідає про неї - Президент. Про укрупнення громад, про фінансову самостійність "на місцях" і про те, чому ще треба навчитися керівникам громад.

Володимир Зеленський, Президент України:

Разом з повноваженнями і фінансовими можливостями має наступати і відповідальність і це дуже важливо. Обраним керівникам територіальних громад, сформованих ними виконкомом треба навчитися мислити масштабно, масштабно усвідомлювати, що кожна громада не окрема громада, це частинка України.

Хоча на Форумі сьогодні більше говорили про успіхи реформи, але із децентралізацією не все так райдужно.:

- Скажіть, будь ласка, що це за прорахунки, що це за конкретні проблеми, які ви можете зараз для себе виокремити, це питання ресурсу, питання відповідальності, питання кадрів, те про що ви сказали що це конкретно і дозвольте ще одне поточне, Олексій говорив про внесення змін у Конституцію, що буде після внесення цих змін у Конституцію, щоб побачити в довершеній формі цю реформу?

Володимир Зеленський, Президент України:

Довершена форма залежить від тих проблем, про які ви зараз говорите, їх практично треба всі розуміти, потім зміни і ви ж розумієте, питання реформи це питання не тільки Президента, питання парламенту, 300 голосів, потім ви розумієте, що є складні питання з Конституційним судом тощо, тобто питань, проблем - законодавчих змін, правок, тисячі правок до яких вже звикли наші депутати.

Попереду складний процес: ліквідація районів та внесення змін у Конституцію. Що ж до ситуації "на місцях", тут свої "слабкі сторони" знають чітко. Це і цифрова трансформація, і податки.

Павло Козирєв, голова Асоціації малих міст:

Ми маємо справу з поганою базою оподаткування з не дуже доброю комунікацією з податковою з майже повністю відсутньою роботою з податковим боргом, ми повинні передати муніципалітетам право адмініструвати місцеві податки.

Окрема історія - децентралізація на Донбасі. Бо там - голів громад не обирали, виборів восени - не було. Натомість їх призначили. Як керівників військово-цивільних адміністрацій. Та в уряді обіцяють прифронтовим регіонам - особливий режим.

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

Щоб з 2022 року почав працювати в Донецькій і Луганській області оцей особливий режим, задача якого акумуляція в першу чергу інвестиційних коштів, де вільний бізнес готовий буде прийти вкласти кошти, створювати робочі місця і в такий спосіб наповнити місцевий бюджет.

А ще, успішна децентралізація у прифронтовій зоні, стане сигналом для українців на непідконтрольній території. Про це каже колишній урядовець Геннадій Зубко. Саме він був одним із тих, хто ще 2014 починав реформу.

Геннадій Зубко, віцепрем'єр-міністр (2014-2019):

Головне підготували плани щодо розвитку тих територій, які будуть після деокупації в складі України і саме головне - людям, які є на цій території показувати, як буде змінюватися їх життя, як воно зараз змінюється в Україні для того, щоб вони все-таки могли бачити перед собою перспективу.

Та зрештою конкретна перспектива децентралізації це те, чого прагнуть усі українці. Аби всі на місцях чітко розуміли і свої обов'язки, і свої права.