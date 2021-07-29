Авиакатастрофа на Прикарпатье: тела жертв отправили на экспертизу [ Редактировать ]
Правоохранители установили гражданство лиц погибших в авиакатастрофе в Ивано-Франковской области. Их тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
"В ходе проведения следственных действий правоохранители установили личности погибших: 60-летний пилот, житель Коломыйского района, и трое 20-летних пассажиров-иностранцев (двое - граждане США, еще один - в Великобритании)",- говорится в сообщении.
По информации полиции, иностранцы заказали экскурсионный полет у частного предпринимателя, который имеет лицензию на проведение полетов и право управления самолетом.
Известно, что на месте происшествия специалисты Национального бюро по гражданской авиации сейчас проводят дополнительный осмотр.
В частности, правоохранители назначили ряд экспертиз: для установления технического состояния воздушного судна, проверки качества топлива, которым заправлялся самолет. Тела погибших отправили на экспертизу.
Сейчас продолжаются следственные действия. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Отметим, инцидент произошел около 13:40. Легкомоторный самолет по неизвестным пока причинам упал на частный дом, после чего начался пожар. На момент катастрофы людей в доме не было, но погибли все, кто находился в самолете.
Напомним, что 27 июля в аэропорту Симферополя экстренно сел пассажирский самолет, который летел из Москвы. Экипаж забил тревогу из-за того, что у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.
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