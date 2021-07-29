Украинский язык и кондиционеры: маршрутки будут ездить по новым правилам [ Редактировать ]
Источник: Подробности
Маршрутный транспорт в Киеве будет курсировать по новым правилам. КМДА и пассажирские перевозчики подписали новый договор о предоставлении транспортных услуг в столице, в котором предписаны новые правила обеспечения комфортных условий.
По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, главным изменением договора стала замена большей части формальных пунктов предварительных договоров на реальные.
К примеру, пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива.
Краткий перечень нововведений и изменений в правилах перевозки пассажиров:
- В салоне должен быть соблюден температурный режим: летом - не более 22°С, зимой - не менее 15°С.
- Запрещено любое шумовое или визуальное загрязнение салона: музыка, плакаты, игрушки.
- В каждом автобусе должно быть не менее 5 кнопок остановки по требованию.
- Водители должны быть одеты в униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по посадке/высадке пассажиров с инвалидностью.
- Водителям запрещено курить в салоне, иначе с ними расторгнут договор.
- Водители и кондукторы должны предоставлять услуги на украинском языке.
Кроме того, за местом водителя должен висеть плакат с информацией для пассажиров:
- идентификаторы перевозчика;
- лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;
- способы обратной связи для пассажиров;
- права и обязанности водителя и пассажиров.
Пример информации для пассажиров в салоне автобуса
"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах Киева, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения", — резюмировал Усов.
Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве водитель маршрутки пил пиво за рулем. Также мы снимали сюжет о том, как маршрутки убивают автовокзалы.
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