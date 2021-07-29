Маршрутный транспорт в Киеве будет курсировать по новым правилам. КМДА и пассажирские перевозчики подписали новый договор о предоставлении транспортных услуг в столице, в котором предписаны новые правила обеспечения комфортных условий.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, главным изменением договора стала замена большей части формальных пунктов предварительных договоров на реальные.

К примеру, пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива.

Краткий перечень нововведений и изменений в правилах перевозки пассажиров:

В салоне должен быть соблюден температурный режим: летом - не более 22°С, зимой - не менее 15°С.

Запрещено любое шумовое или визуальное загрязнение салона: музыка, плакаты, игрушки.

В каждом автобусе должно быть не менее 5 кнопок остановки по требованию.

Водители должны быть одеты в униформу, каждый из них должен пройти курс домедицинской помощи и инструктаж по посадке/высадке пассажиров с инвалидностью.

Водителям запрещено курить в салоне, иначе с ними расторгнут договор.

Водители и кондукторы должны предоставлять услуги на украинском языке.

Кроме того, за местом водителя должен висеть плакат с информацией для пассажиров:

идентификаторы перевозчика;

лицо водителя: его фото, дата рождения, фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения;

способы обратной связи для пассажиров;

права и обязанности водителя и пассажиров.

Пример информации для пассажиров в салоне автобуса

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах Киева, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения", — резюмировал Усов.

Документ уже передан на подписание победителям конкурса на перевозку пассажиров на маршрутах города.

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