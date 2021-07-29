В столичном Святошинском районе неизвестный мужчина напал на прохожих и облил их опасным химическим веществом. Инцидент произошел на улице Клавдиевской. Об этом сообщает портал Obozrevatel

Пара жителей одного из домов жилищного комплекса успела только выйти на торец, когда внезапно к ним подбежал злоумышленник в маске и облил какой-то жидкостью. После совершения преступления нападавший скрылся в неизвестном направлении.

После этого преступник скрылся, а пострадавшие, 23-летняя девушка и 33-летний мужчина, забежали в аптеку и сообщили о произошедшем. Их госпитализировали с химическими ожогами (1-2 степени) головы, туловища и конечностей, отеком слизистой полости рта.

Отмечается, что правоохранители начали уголовное производство по факту хулиганства. Когда злоумышленника поймают, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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